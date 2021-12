„Pomníček na cestě k Brodu býval krásným místem k odpočinku. Bohužel někomu vadil,“ konstatoval Miloslav Antropius, který s jeho obnovou pomáhal. O křížek i samotné místo pečuje už deset let Josef Staněk. „Bylo to tehdy také v prosinci, i trochu sněhu napadlo. Se ženou jsme se rozhodli, že tomu místu budeme věnovat péči,“ vzpomíná s tím, že běhával cestou do Brodu a památku dobře zná. Navíc opodál našel betonové části od lavičky. „Místu se říkávalo Slavičí cesta a bylo by škoda ty betonové části tam nechat zahrabané v zemi. Trochu jsem se s tím nalopotil, ale jeden pán s malou mechanizací mi pomohl. Přidělal jsem potom k betonovým nohám sedací část,“ dále popisuje pan Josef a dodává, že také o lavičku je nutné každoročně pečovat.