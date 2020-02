Jenže v té době byl podán druhý návrh na památník právě zemřelému Antonínu Švehlovi. Ten se narodil 15. 4. 1873 a zemřel 12. 12. 1933, dlouhá léta byl předseda agrární strany, prémierem a hostivařským statkářem. Přál sedlákům a byl v té době velmi oblíbený politik. A protože byl Brnířov silně agrární ,zvítězil druhý návrh a začal se připravovat památník.

„Kámen památníku byl nalezen v lese u Smržovic,do Brnířova se dopravil na voze. Vážil 1370 kilo. Po nějaké době si přišel hajný Kordík z chudenického panství pro 18 korun za kámen. O svatodušním pondělí 10.června 1935 konala se v Brnířově krásná slavnost- odhalení památníku selskému tribunovi a vůdci Antonínu Švehlovi. Průvod vycházel po státní silnici od hranice se Kdyní a byl zpestřen krojovanou četou dobrovolného hasičstva, selským banderiem a alegorickým vozem. Vpředu byla nesena státní vlajka .U pomníku byly současně zasazeny 3 lípy: Švehlova, národní a slovanská. a pod jednu z nich a pod památník se uložily dva pamětní listy různého obsahu,“ tak pravila kronika obce.

Kámen má zvláštní tvar, na němž je vytesán a vyzlacen nápis „ŠVEHLOVĚ PAMÁTCE 1935“. Kámen si pak užíval výsluní na brnířovské návsi až do okupace Čech a Moravy. Obecnímu úřadu bylo v roce 1940 nařízeno odstranit veškeré nápisy a znaky, jež by připomínaly dřívější Československou republiku. Obecní zastupitelstvo rozhodlo zastříti i tento památník. Před čelní stěnou památníku byl v té době nános kamení a drnů. Po osvobození v roce 1945 se památník očistil, stál zde do roku 1951, kdy na popud okresní komunistické strany byl v noci tajně zakopán hluboko do země. Když šli ráno dělníci do práce, zjistili, že kámen již není na svém místě.

Doba padesátých let byla zlá, a tak si nikdo ani nedovolil stěžovat. Kámen ležel dlouhých 41 let hluboko v zemi. Až v červnu 1994 byl památník vykopán bagrem, přičemž musel zarýt až jeden a půl metru hluboko. Byl opět očištěn a usazen na své původní místo. Nezapomnělo se ani na padlé vojáky z první světové války. Vroce 2014 jsme důstojně odhalili desku na kapli svatého Martina se jmény padlých na kapli sv.Martina.

My všichni v Brnířově věříme, že kámen už zůstane na svém místě a bude stále ozdobou naší krásné návsi.

Autor: Miroslav Beneš

Do této rubriky může přispět každý z vás – článkem či fotografiemi. Materiály lze zasílat prostřednictvím webové stránky domazlicky.denik.cz/ctenar-reporter.