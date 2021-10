/FOTO, VIDEO/ Padesát zajíců se rozuteklo v okolí Lšelína nedaleko Kostelce. Nejednalo se však o naháňku s následným lovem, nýbrž o rozšiřování zaječí populace na Tachovsku. Postaral se o to uživatel honitby Vladislav Karlík z Alfrédova, který zajíce do volné přírody v pondělí vypustil.

Padesát zajíců se rozuteklo v okolí Lšelína nedaleko Kostelce. | Video: Deník/Antonín Hříbal

Vladislav Karlík vypouštěl letos zajíce již podruhé, poprvé to zkusil v uplynulém roce. K myslivosti má vztah od dětství, kdy chodíval s dědečkem a s rodiči často na čekanou. Jak sám říká, jde mu především o to, aby se zajíci v přírodě uchovali pro budoucí generace a aby se jejich populace rozšířila. „Je třeba oživit zdejší zaječí rodiny o novou krev, tím se zvyšuje šance na jejich přežití,“ řekl Deníku. Zajíce chce do přírody navracet i v příštích letech. „Mám hájenku a u ní posed. Často na něm sedávám a raduji se z pohledu na třeba i osm zajíců najednou, jak se paství nebo honcují na poli. Ještě předloni tomu tak nebylo. To je to, co mne těší a proč to dělám,“ dodal.