Padal sníh, teplota pod nulou, ale ani to neodradilo více než tři desítky otužilců, aby se ponořily do ledové vody v Poběžovicích v rámci charitativní akce pro sedmiletého Matýska Šebelíka z Hostouně. Tu pořádala parta otužilců Koulevledu, která chce podpořit jeho léčbu.

Charitativní akce pro Matýska v Poběžovicích. | Video: Daniela Loudová

Matýsek musí podstupovat nákladnou léčbu a rehabilitace, což je pro rodinu velmi nákladné. Potýká se s dětskou mozkovou obrnou, spastickou triparézou, kdy má postižené obě dolní a jednu horní končetinu, a středně těžkou mentální retardací. Pokročilá technologie pomohla Matýskovi se po čtyřech letech od narození postavit na nohy, rodiče poprvé uslyšeli jeho slova, dočkali se úsměvů a krůčků. Pokroky udělal díky rehabilitačnímu centru Hájek, kde se zaměřují na cvičení metodou TheraSuit. Čtrnáctidenní pobyt ale vyjde na 60 tisíc korun, na které však pojišťovna nepřispívá. Aby byla léčba prospěšná, měl by ji Matýsek podstupovat čtyřikrát do roka. „Sešli jsme se zde proto, abychom se pokusili vybrat co nejvíce peněz pro Matýska Šebelíka, který trpí dětskou mozkovou obrnou, a pomoci rodině s financováním další léčby. Chtěli jsme také ukázat, že nejsme jen parta magorů, ale že dokážeme udělat i dobrou věc, že máme srdíčko,“ řekl za Koulevledu Miloslav Pavlis.

I když panovalo pravé zimní počasí, účast byla velká. „Je to super, mysleli jsme, že kvůli počasí přijede i méně lidí, takže jsme moc rádi. Kdyby bylo ještě o něco lepší počasí, tak by jistě byla účast ještě vyšší. Ale i tak je skvělá,“ zhodnotil Pavlis.

Zdroj: Daniela Loudová

Do ledové, lehce zamrzlé vody se vrhly přes tři desítky otužilců, kteří přijeli podpořit charitativní akci. Klobouk dolů před všemi, kteří tam v takové zimě vlezli, a někteří se i potápěli.

Radost z uspořádané akce měla i Matýskova rodina. „Nás to úplně nadchlo, je to skvělé. Už jen to, že se kluci odhodlali akci udělat. Je pro nás velmi potěšující, že na Matýska myslí, a budeme ho tak moci podpořit ve cvičení dál,“ řekla dojatá maminka Kateřina Šebelíková.

Během charitativní akce se podařilo pro Matýska vybrat 81 167 Kč. Ti, kteří se na akci nedostavili, ale chtěli by také Matýska podpořit, mohou poslat jakoukoliv finanční částku na jeho transparentní účet: 115-8175820277/0100.

Během akce pokračovali otužilci Koulevledu ve výzvě pro herce Jakuba Štáfka, aby se k nim připojil. Točí k výzvě každý den videa, která můžete sledovat na jejich sociálních sítích.