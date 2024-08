Na obchvat čekají Klatované desítky let a zprovoznění první části se měli dočkat již v těchto dnech, ale ještě se tak nestane. Jak už se u tak velkých staveb stává, tak dojde k oddálení otevření. „Na obchvatu Klatov dojde ke zpoždění zprovoznění první části stavby o 14 dní. Součástí tohoto úseku stavby jsou i tři okružní křižovatky, ze kterých vedou páteřní přístupové komunikace do centrální části Klatov. Okružní křižovatka v Plánické ulici, druhá v pořadí řeší propojení obchvatu se silnicemi II/186 a III/1861, které ale nebyly uvažovány jako součást první části stavby. Jejich zprovoznění bylo plánováno na konec záři 2024. Úplná uzavírka silnice I/22 v Puškinově ulici, pro kterou byla jediná objízdná trasa stanovena po nově zprovozněné části obchvatu, by pak pro příjezd od Horažďovic vyvolala nutnost objíždět Klatovy až k okružní křižovatce u Štěpánovic, což by znamenalo závlek až 10 km,“ uvedl ředitel ŘSD správy Plzeň Miroslav Blabol.