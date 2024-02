Nebezpečné jídlo. Inspekce odhalila používání přepálených olejů

Tento objekt trápí i starostu města Stanislava Antoše, který ho bere i jako neblahou zkušenost a poučení, že se majetek města nemá dostávat do soukromých rukou. I z toho důvodu rozhodovali na Čerchově. „Máme tuto zkušenost s hotelem na Vavřinečku, který byl vybudován na počátku druhé světové války. Po revoluci se dostal do soukromých rukou, měl několik majitelů. Momentálně chátrá a je to ostuda široko daleko, vlastník do toho odmítá investovat. Poručit mu nic nemůžeme. Tato zkušenost mě motivuje k tomu, aby objekt na Čerchově zůstal městu,“ vysvětlil Antoš.

Stejnou ostudou přímo v centru města je továrna na tkanice ve Vodní ulici v Domažlicích. Firmu na domácí výrobu tkanic založil v roce 1848 Jiří Královec. Ve třicátých letech minulého století se o továrně hovořilo jako o největší svého druhu v Čechách. Po únoru 1948 byla znárodněna a sloužila jako velkosklad oděvů. Areál po sametové revoluci sice dostal zpátky původní majitel, nicméně se o něj nestará, žije v zahraničí a továrna chátrá. Naděje však ale ještě je. „Město o objekt továrny projevilo zájem, jednáme s majitelem, ale vše je v úplných počátcích. Zda z toho něco bude, to teprve uvidíme,“ sdělil starosta.

Děti jsou bez lékaře. Pediatr skončil ve vazbě, opět jel opilý

Stále osiřelou a chátrající budovou je bývalý „štáb“, sídlo bývalé okresní vojenské správy, v Petrovické ulici v Domažlicích. Okolní budovy jsou již opravené, ale tato stále chátrá. Jde o náročnou budovu, jsou v ní vysoké stropy, a tak není jednoduché pro ni najít náplň, byla by vysoce energeticky náročná. Atraktivnost lokality by se mohla zvednout po výstavbě obchodu Lidl, což předpokládá i vedení města, a mohl by se tak objevit investor či zájemce, který by budovu zrekonstruoval.