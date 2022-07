Verdikt vynesl 13. července Krajský soud v Praze. Krajský soud sice předloni v září odepřel ženě nárok na omluvu a změnil rozsudek Okresního soudu Praha-západ, který jí omluvu přiznal, jeho rozhodnutí ale v únoru zrušil Nejvyšší soud, podle kterého Babiš do práv ženy zasáhl. Podle finálního rozsudku se Janě Filipové z Kolovče teď musí Andrej Babiš písemně omluvit a zaplatit jí veškeré soudní výlohy.

Jaký máte pocit ze soudního jednání?

Samozřejmě mám radost, že zvítězila pravda nad lží. Ale je to takové hořkosladké vítězství, protože je vidět, že Andreje Babiše ten soud absolutně nezajímá. Místo, aby byl u soudu, jezdí si s tím svým pojízdným cirkusem po republice a vesele lže lidem dál.

Nejlepší na tom je, jak tento soudem usvědčený lhář momentálně lidem napříč republikou slibuje, co všechno pro ně bude dělat. Tak proč pro ně tedy nemaká, když už ho v minulých volbách opětovně poslali do Parlamentu?

Mohla byste shrnout výsledky minulých soudních líčení a průběh toho posledního?

U prvoinstančního soudu se promítlo několik záznamů z pořadů, kde slova o placených demonstrantech zazněla. Babišovi jsem 13. července 2018 napsala dopis, kde jsem jej požádala o omluvu za jeho výrok, který zazněl 12. července 2018 ve zprávách TV Nova: „Neumím si představit, že by ňáký někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval. Jen tak, že se nudí. Takže asi nějaká motivace tam bude.“ První stání, které jsem vyhrála, bylo v září roku 2019. Babiš se odvolal, v září 2020 dal Krajský soud za pravdu Babišovi. Pak jsem já podala dovolání k Nejvyššímu soudu a ten rozhodl letos v únoru v můj prospěch. Krajský soud 13. července 2022 už jen potvrdil rozsudek Nejvyššího soudu.

Kdo za vámi po dobu čtyřleté kauzy stál?

Těch lidí nebylo málo. Z celého srdce děkuji za podporu a dlouhodobou přízeň všem, kteří po celé čtyři roky vytrvale sledovali soudní boj a kteří se teď spolu se mnou mohou radovat z vítězství pravdy.

Co vám dávalo sílu do tak dlouhého boje?

Pouhé vědomí toho, že Babiš neurazil svou lží pouze mne, ale i statisíce ostatních lidí, kteří proti němu protestovali, mě hnalo dál až do vítězného konce. Myšlenka na to, že nesmím zklamat všechny, kterým jsem veřejně slíbila, že donutím Babiše k omluvě, mi dodávala sílu se nevzdat. Vím, že svět politiky nikdy nebude ideální, ale je jen na nás, na občanech, co všechno budeme politikům tolerovat. Jedině naše aktivita nám dává naději na změnu k lepšímu. A naděje, jak pravil Václav Havel, není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. A pro mne, coby obyčejnou ženskou z vesnice, zažalovat premiéra, prostě smysl mělo.

Co vám čtyři roky kauzy vzaly?

Vzalo mi to určitě část soukromí, přátel, rodiny, ale dalo mi to pocit, že spravedlnost v tomto státě má šanci zvítězit. Poznala jsem díky tomu už stovky, možná tisíce lidí po celé republice. Potkávala jsem lidi, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Snad už si budou konečně všichni pamatovat, že lidé proti Babišovi demonstrovali ze svého vlastního přesvědčení a nebyli za to nikým zaplaceni. Doufám, že teď, když stejně bude muset Babiš omluvu poslat, se konečně zachová jako chlap a nebude mít potřebu jít tu svou lež obhajovat až někam do Štrasburku. Pokud se tak ale přece jen stane, věřím, že mne v tom můj zastupující advokát Aleš Rozehnal nenechá a budeme spolu za pravdu bojovat dál.

Osobní omluvu od Andreje Babiše nečekáte?

Slušnost by to byla, ale od něj to člověk nemůže očekávat. Přitom, kdyby uznal své pochybení a omluvil se, tak by si v podstatě na té naší kauze mohl nahnat body i u lidí, kteří s ním nesympatizují. Mrzí mě jen, že Babiše ten soud absolutně nezajímá. Jedná se přitom o soud o jeho morálce, o tom, že neříká pravdu. Nedejbože, aby se opravdu stal prezidentem.

Zažila jste všemožné útoky na vaši osobu, pokračují i nyní?

Po prvním soudu jsem skončila na policejním ředitelství s žádostí o policejní ochranu. Po druhém soudu bylo množství útoků poloviční. A po třetím soudu už jsem zaznamenala jen slabý odvar negativních zpráv na sociálních sítích.

Uvažovala jste někdy o vstupu do politické strany?

Jsem si vědoma svých možností. Moje role je tedy role aktivistky. Důvěra v politiky je totiž strašně křehká věc a je třeba, aby politici věděli, že existují lidé jako já, kteří je kontrolují a když se jim něco nelíbí, tak to dají jasně najevo.