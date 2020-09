V publiku se objevovaly tváře bývalých zaměstnanců, současných, někdejších absolventů, včetně těch prvních. Nejstarší absolventkou byla Marie Maňasová, která patřila mezi úplně první studentky, kdy škola zahájila svůj provoz.

Pak už se slova ujala ředitelka VOŠ, OA a SZŠ Věra Prantlová, která ve své řeči zmapovala historii školy a vzpomněla na všechny důležité a významné osobnosti střední školy. Nejčastěji skloňované bylo jméno doktora Josefa Kotala.

„Škole se 50. letech také přezdívalo U tří Marií, a to podle tří Marií, které zde vyučovaly. Byly to Marie Rádlová, Marie Němcová a Marie Hauftová, která byla tehdy i ředitelkou školy. V této době se odehrává i první ročník zdravotnické výuky a na školu nastoupil Josef Kotal z gymnázia v Plané a později se rovněž stal ředitelem školy,“ vzpomínala ředitelka Prantlová a odcitovala z jejich rodinné kroniky několik jeho osobních zážitků. Kotal si vedl kroniku roky, měla několik svazků.

„Ve druhém ročníku učil zdravotním naukám doktor Matěj Kozina, později známý plzeňský očař, rodák ze Stráže. Měl ale zajímavou metodu klasifikace. Znal jen dva stupně. Když žákyně uměla, dostala jedničku. Když neuměla, dvojku. A to ještě na konci hodiny ty s dvojkou řekly, že mu zazpívají pěknou chodskou písničku. Odpověď zněla: Tak jo. Na stupínku mu zazpívaly a dostaly všechny jedničku,“ uvádí Kotalova kronika.

Na Kotala vzpomínala i bývalá absolventka Hana Šťastná, který jim vštěpoval i společenskou výchovu a měl mezi mladými lidmi velký respekt. „Studium na zdravotnické škole mi dalo hodně, jako zdravotní sestra na interním oddělení v Domažlické nemocnici jsem poznala, jak prakticky je studium zaměřeno. Naučila jsem se problémy řešit v klidu a rozvahou, komunikovat, povznést se nad malichernostmi, protože zdraví je to nejdůležitější,“ uvedla dále Šťastná a zmínila i desatero, co by měla správná zdravotní sestřička mít.

Nebylo to ale jen o vzpomínkách. Na oslavy školy přijeli i zástupci Plzeňského kraje, který je zřizovatel školy. „Více než kdy jindy uvažujeme o tom, co znamená zdraví. Je to nejvýznamnější hodnota, ale bereme ji jako samozřejmost. Neuvědomujeme si, že o něj můžeme lehce přijít a pak nastupují sestřičky a lékaři. Jsou to naši andělé, kteří nás doprovází, pomáhají nám postavit se na nohy i v psychické stránce,“ uvedla Bartošová, náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch s tím, že další zdravotnické školy jsou v Klatovech a Plzni. „Do letošních prvních ročníků se přihlásil rekordní počet studentů. A tohle povolání bude v každé době velmi žádané a doufáme, že zájem o toto studium bude setrvávat,“ dodala.

Za město pak promluvil místostarosta Stanislav Antoš, který hned na úvod podotkl zřejmé. „Domažlice nejsou příliš velké město, ale disponuje velkým počtem vzdělávacích institucí, což nebývá na město takové velikosti příliš obvyklé. A že zde nechybí zdravotní škola, je velmi pozitivní,“ zmínil Antoš.

Pedagogika a zdravotnictví jde ruku v ruce, a to v souvislosti s historickými hodnotami, tradicí a vlastenectvím. „Pravé hodnoty lidství skutečně přechází z pedagogické roviny do praktické části a na jednotlivé studenty,“ řekl Antoš závěrem.

Oslavy ve škole doplnila Konrádyho dudácká muzika, nevšední módní přehlídka, výstava i prohlídka školy, kterou si zájemci mohli projít až do 18:00.