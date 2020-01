Letošní pátý květen vychází na všední den a v Domažlicích se uvažuje, zda uspořádat oslavy uprostřed týdne. Důvodem jsou totiž plzeňské Slavnosti svobody, které jsou vždy vrcholnou akcí celého Plzeňského kraje.

„Oslavy u nás původně začínaly v jednu hodinu odpoledne, kdy do Domažlic přišli první vojáci. Posléze se slavnost přesunula až na čtvrtou hodinu odpoledne,“ řekl starosta Domažlic Zdeněk Novák. „Vzhledem k vrcholům oslav, které proběhnou 2. a 3. května v Plzni, jsme se rozhodli vrátit k původnímu scénáři a gró našich domažlických slavností přesunout zpět na 13. hodinu. Konat se budou v úterý 5. května, aby návštěvníci mohli zavítat jak do Plzně, tak i do Domažlic,“ vysvětlil důvody starosta Novák.

Program, který nás letos v květnu čeká, bude velmi podobný tomu z předchozích let.

„Opět počítáme s vojenským kempem v zahradách Chodského hradu a s účastí veteránských válečných spolků,“ pokračoval starosta.