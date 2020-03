Květnové oslavy svobody a 75. výročí konce druhé světové války jsou v ohrožení. Pokud oslavy vůbec budou, rozhodně proběhnou v menším rozsahu oproti původním plánům.

Rekonstrukce osvobození Domažlic. | Video: Deník / Eva Kočková

„Situace je taková, že nevíme, jak to se slavnostmi svobody bude. V tuto chvíli to nikdo neumí říct. Program jsme chystali vzhledem k 75. výročí poměrně velkolepý,“ sdělil domažlický místostarosta Stanislav Antoš s tím, že pokud oslavy budou, tak bez účasti amerických veteránů. Jejich příjezd je vždy otázkou až do posledních chvil, jelikož záleží na jejich zdravotním stavu. Vzhledem ke koronavirové situaci je jejich přítomnost v Domažlicích zkrátka vyloučená.