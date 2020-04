K příležitosti těchto dvou výročí se starosta Klenčí Jan Bozděch společně se starostou Waldmünchenu Markusem Ackermannem rozhodli uspořádat oslavu v podobě společného odpoledne na Staré Poště v Klenčí pod Čerchovem.

„Zajímavé je, že když jsme 26. 1. odpoledne stáli na německé straně hraničního přechodu Lísková – Höll, že nás čeká za pár měsíců stejný scénář jako před třiceti lety. Možná je to tak trochu i symbolické,“ zmínil starosta Jan Bozděch.

Akce k uzavřenému partnerství se má uskutečnit 20. září. Ovšem vzniklá krize panující na obou stranách hranic mění zavedené pořádky a plány. „Nyní jednáme o možném posunutí konání až na rok 2021. Souvisí to s tím, že bychom rádi pozvali zástupce okresu Cham a Plzeňského kraje,“ vysvětlil Bozděch.

Událost totiž hraje v historii obou zemí důležitou roli a je tudíž svou velikostí nadregionální. Ovšem nelze se nezmínit o chystaném obsahu celé akce. Tématem je vedle společného setkání obou obcí i setkání občanů, slova a vzpomínky pamětníků, ale i to, co všechno přineslo společné partnerství. Co všechno se za třicet změnilo, kam se jednotlivé obce posunuli. Chybět ale nebude ani hudební vystoupení, které bude rovněž vyvážené a představí se v něm hudební tělesa z obou stran hranic.

„S kolegou Markusem Ackermannem bychom měli také podepsat novou partnerskou dohodu mezi našimi obcemi,“ pokračoval k oslavě partnerství Bozděch. Akce sice není tak náročná na přípravu jako místní festival Výhledy, ale nelze jej konat bez přítomnosti německých přátel.

„V současné době je otevření hranic nejisté. Nevěřím ale tomu, že by se uzavřely trvale. Na to jsme již vývojově velmi daleko a takové rozhodnutí by nám jen zavřelo možnosti, které se naskytly. Proto jsem si jistý, že se hranice znovu otevřou, otázka je pouze kdy. Přiznám se, je to zvláštní pocit, když jedu směrem na přechod Lísková / Höll a vím, že u Nemanic vše končí a dál se nedostanu,“ popsal Jan Bozděch své dojmy a názor na závěr. Bavorští přátelé nám zkrátka chybí, přátelé z obou stran hranic se byli zvyklí scházet a stvrzovat tak symbol přeshraničního přátelství.