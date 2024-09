V roce 2023 začala v kempu rekonstrukce, která se zaměřila hlavně na část s patrovými chatami Flora, které pojmou až šest osob. Tyto chaty byly vybaveny novými matracemi, polštáři, dekami, nádobím a dalšími nezbytnostmi, zároveň byla vyměněna podlahová krytina v ložnicích, které jsou umístěny v patře, a provedeny další opravy, například na balkónech a dveřích. Podle jednatele provozující společnosti Svatopluka Krejsy jsou nyní chatky Flora ve výborném stavu a návštěvníci provedené úpravy oceňují.

Město pro rok 2024 vytvořilo rozpočet na obnovu Osady, ale bohužel část musela být investována do havarijního stavu Horské chaty Koráb. V osadě velkou část rozpočtu spolykaly demolice starých objektů. Byla zbourána nevyhovující recepce, dvoje již nefunkční sociální zařízení, kuchyňka s jídelnou, stánek s občerstvením a příruční sklad. „Máme příslib z vedení města, že pro rok 2025 by investice měly pokračovat,“ uvedl Krejsa. Do konce roku by měla být hotová nová recepce, která bude stát na místě původní. Další investice jsou závislé na schválení rozpočtu pro příští rok.

Kromě zrekonstruovaných chatek Flora nabízí osada také dvoulůžkové či čtyřlůžkové chatky Nora. Ty jsou skromně vybaveny pouze postelemi, skříní, nočním stolkem a elektrickou zásuvku. Přesto jsou stále některými návštěvníky oblíbené.

Celkem je v kempu 18 čtyřlůžkových, 27 dvoulůžkových a 8 šestilůžkových chatek. Zhruba třetina chatek Nora ale vyžaduje nákladnější rekonstrukci, proto v letošním roce nebyly provozovány. „Plánujeme jejich obnovu a modernizaci. Zvažujeme také, že by alespoň část osady mohla být provozována celoročně. Momentálně je otevřena pouze od května do konce září, ale s investicemi do exkluzivnějších objektů bychom mohli celoročně ubytovávat až 40 lidí. Evidujeme poptávky na podzimní, zimní a jarní prázdniny, ale v aktuálním stavu není celoroční provoz možný,“ vysvětlil Krejsa.

Sezona v osadě byla zahájena opětovně v květnu po roční pauze. Osada se spoléhá na své pravidelné návštěvníky, kteří ji navštěvují desítky let a nezanevřeli na ni ani během uzavírky. Nově je možné rezervace provádět i online prostřednictvím webových stránek, kde si zájemci mohou vybrat konkrétní Chatku Flora, ale i rezervaci kapacity v chatkách Nora. Areál osady je vhodný i pro karavany a stanování. Disponuje společenskou místností až pro 40 osob a tak je využitelný pro školy na adaptační kurzy či pro větší skupiny osob, které rády posedí dohromady.