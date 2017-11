Organizátoři knižního jarmarku dostali darem i vzácné piano

Semošice – 99 kilometrů v hodině. To byla rychlost, kterou policisté naměřili v Semošicích cizinci, který jel za prací do Německa. Třiadvacetiletý řidič Seatu Alhambra nejen že dvojnásobně překročil povolenou rychlost v obci, navíc ho policisté přistihli, že předjížděl jiné auto v místě, kde to zakazuje dopravní značka Zákaz předjíždění.