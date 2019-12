Soutěž se konala už v červnu a do její organizace se zapojila celá řada dobrovolných hasičských sborůz blízkého okolí, ovšem lví podíl na konání a pořádání měla i nezisková organizace Chodská naděje. Díky této akci se vybralo celkem 120 tisíc korun.

Peníze putovaly rodinám a především jejich nemocným dětem, které se dlouhodobě léčí s poruchou krvetvorby na hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

Přestože konkurence v anketě o nejlepší dobrovolné hasiče roku byla veliká, dostali se Oprechtičtí vysoko a první místo jim uniklo opravdu jen o vlásek v podobě 22 hlasů. I tak si z gala večera v Brně, kde probíhalo slavnostní vyhlášení výsledků, odnesli šek v hodnotě 45 tisíc korun.

A jaké byly dojmy? „Přehrála se mi v hlavě léta nazpět, kdy nám málokdo věřil, že vše okolo sportovních týmů bude fungovat.Ta složitá cesta týmů, ty probdělé noci s přípravou Haima Cupu. Byla to pro nás všechny sladká tečka a povzbuzení do dalších let,“ uvedl Václav Pejsar ze sportovního týmu oprechtických hasičů. Dodal, že nejdůležitější byla vzájemná spolupráce, ale i zájem a chuť sportovních týmů se do akce zapojit a zasoutěžit si v požárních útocích v denní či noční soutěži. Na jakou konkrétní činnost či věc bude získaná částka 45 tisíc korun použita, není zatím jasné. Jisté však je, že Haima Cup 2019 nebyl první ani poslední nadační akcí, což potvrdila i předsedkyně Chodské naděje Lenka Surmajová. „Ukázali jsme, že hasičský sport dovede sjednocovat společnost a pomáhat,“ řekla předsedkyně Chodské naděje, v níž je i několik členů SDH Oprechtice. Už dnes mají hasiči společně s Chodskou nadějí plány na příští rok a rozhodně nepůjde o malé akce.