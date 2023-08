Začaly opravy a uzavírky silnice na Staňkovsku. Potrvají do prosince

Opravu silnice ze Staňkova na Puclice a přes Malý Malahov a Doubravu do Semošic zahájila v úterý 22. srpna Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. První etapa ze Staňkova do Puclic bude podle vyjádření města trvat přibližně do konce září a oprava úseku by měla, alespoň zpočátku, probíhat za úplné uzavírky.

Začala oprava silnice ze Staňkova do Puclic. | Foto: Deník/Václav Littera