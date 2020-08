Se začátkem dalšího týdne odstartuje rekonstrukce Výtuňské ulice ve Staňkově. Dlouhodobá rekonstrukce odstartuje v pondělí 24. srpna, potrvá do prosince a omezí vstup na hřbitov.

Oblast, které se rekonstrukce a omezení týká. | Foto: google.maps.com

„Rekonstrukce bude od křižovatky na Krchleby v Rašínově ulici, směrem na Horní Kamenici, kolem hřbitova až na konec Staňkova,“ uvedl starosta Staňkova Alexandr Horák s tím, že kompletní budování komunikace, povrchů a chodníků by mělo probíhat do 3. prosince. Plná uzavírka je s rezervou povolena až do 20. prosince tohoto roku.