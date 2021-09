Komunikace první třídy dostane nový povrch. Dělníci také vozovku upraví tak, aby byla ve všech místech stejně široká. „Součástí stavby je dále úprava chodníků, autobusových zastávek, odvodňovacího systému vozovky a instalace trvalého dopravního značení,“ vyjmenoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek. Doplnil, že u vjezdu do Brnířova nově vznikne ostrůvek, který má rychlé řidiče přinutit zpomalit.

Motoristé v daném úseku musejí počítat se zdržením. Doprava bude svedena do jednoho pruhu a řízena kyvadlově. Opravy jsou naplánované do konce října, pak nastane zimní odstávka. „V případě příznivých klimatických podmínek mohou práce pokračovat ještě v listopadu,“ upřesnil Koloušek. Silničáři pak na jaře začnou s druhou etapou. Hotovo by měli mít v květnu. Projekt vyjde na více než 21 milionů korun a jde kompletně z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic.