Konkrétně jde o domy s čísly 442 – 443, 443 – 445, 424 – 425, 426 – 427 na sídlišti pod školou, kde Městské technické a bytové středisko Holýšov provádí izolaci zmíněných domů.

„Provádí se zde svislé izolace, a to kvůli nadměrné vlhkosti a porušení podzemní části izolace proti vlhkosti. Ta stávající izolace se dělala ještě starou technologií, která v součáasné době už nevyhovuje, a to jak stářím, tak provedením,“ uvedla místostarostka Holýšova Hana Valachovičová.

Není to ale jediná práce na domech, vyměňují se na nich i dešťové svody a lapače, které bývají ve valné většině ucpané naplaveninami. Dále se pracovníci pouštějí do zateplení podzemních i nadzemních sklepních prostor. Aby se zateplily podzemí části, musí se terén kolem domů odkopat po základovou desku. Pak se odstraní stará izolace, a to i s cihlovou přizdívkou. Jednotlivých úkonů je však celá řada a cena rekonstrukce se odvíjí od rozměrů domů, plochy a dalších veličin.