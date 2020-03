Roušky šije celá země. Solidarita a pomoc tak způsobily boom i na poli šicích strojů. Jejich opraváři a prodejci jsou žádaní a těch, co umí tyto šikovné mašinky spravit, je dnes jako šafránu. Kam dřív skočit neví ani Libor Heidler ze Kdyně, který provozuje firmu Profi Centrum v Plzni.

Takto to vypadalo na prodejně Profi Centrum v Plzni. Libor Heidler se svým synem mají více než plné ruce práce. Denně přijmou desítky strojů. | Foto: Deník / Petra Kůtová

„V našem oboru se teď odehrává dost zoufalá situace. Firem takové velikosti, jako jsme my, není v kraji moc a je na nás teď vytvářen hrozný tlak,“ postěžoval si Libor Heidler, zatímco mu v prodejně neustále vyzváněl telefon. Lidí, co potřebují spravit stroj nebo si pořídit nový, přibývá. „Jen za dopoledne jsme přijali desítku strojů na opravu. Servis dělám jen já se synem. Spravujeme i o víkendu. Já si jich několik vzal na sobotu a neděli domů, další opravoval ve volných chvílích syn přímo tady v Plzni,“ konstatoval majitel s tím, že jim v současné době pomáhá i jeho zeť, a to s činnostmi, na které nezbývá čas.