Podle tiskové mluvčí Nely Friebové z úseku generálního ředitele Správy železnic se investiční náklady na zmodernizování necelých deseti kilometrů tratě vyšplhají do výše téměř jedné miliardy korun. Konkrétně jde o úsek mezi kilometrem 174,36 a 184,102.

„Předpokládá se financování částečně i z evropského fondu CEF – pro sjednocování Evropy. Stavební práce jsou zatím navrženy na zhruba 270 dní od března 2022 do konce listopadu 2022,“ pokračovala Friebová s tím, že dokončovací práce by probíhaly až v roce 2023 s krátkými denními výlukami od března do června.

Důvodem renovace je zvýšit na jednokolejné trati rychlost, čímž by se zvýšila i atraktivita v osobní i nákladní dopravě. Cílem pak je komplexní rekonstrukce celé tratě, zvýšení rychlosti, bezpečnosti i spolehlivosti provozu, snížení nepravidelnosti v dopravě a obecně zvýšení kvality daného železničního úseku. Stavba se ale částečně dotkne železniční stanice v České Kubici, kde vznikne dlouhá kolej pro předjíždění nákladních vlaků a křižování při mimořádnostech a výlukách.