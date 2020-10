Jednou z možností, kterou může vedení Kouta využít, je přebudování takzvané bývalé fary. V ní by mohly v budoucnu vzniknout byty pro mladé rodiny s dětmi.

„V současné době máme rozpracovanou studii obytného domu. Zatím není jasné, kolik bytů by uvnitř takzvané fary bylo, to ukáže až výsledná studie,“ řekl hned na úvod starosta Kouta na Šumavě Bohuš Havlovic s tím, že se rozhodně nechtějí vydat cestou sociálního bydlení, byť dotační tituly podporují obce a města finančními částkami na rekonstrukci starých objektů na sociální bydlení. V Koutě míní podpořit hlavně přísun mladých rodin s dětmi, které by chtěly v obci zůstat. Obec má navíc dobrou občanskou vybavenost, nachází se tam základní škola, školka, dva obchody, pošta a leží v klidové zóně mimo hlavní tah s dokončeným obchvatem již od 70. let. Přesto v obci nechybí dobré autobusové i vlakové spojení s oběma stranami, tedy se Kdyní a Domažlicemi.

Podobné plány mají například i v Klenčí pod Čerchovem, kde míní vybudovat několik bytových domů s byty o velikosti 3+1, které by byly vhodné pro rodiny s dětmi. Městys se taktéž snaží využít plochu či původní budovy ve svůj prospěch, jelikož vlastními stavebními parcelami nedisponuje.

Ovšem bydlení není jediný plán, který v Koutě na Šumavě mají. „Postupně zpracováváme projekt na kompletní opravu sokolovny,“ pokračoval starosta Havlovic. „Bude to jedna z největších investičních akcí, do které se budeme v budoucnu pouštět. Musí se opravit střecha, kompletně zrenovovat interiéry i venkovní plášť,“ doplnil Bohuš Havlovic s tím, že sokolovnu se podařilo získat od Sokola do majetku obce již v minulém roce.