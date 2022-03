Silniční most přes řeku Radbuzu v Holýšově-Novém Dvoře je uzavřen pro veškerou dopravu už od 14. února 2022. Smůlu mají i cyklisté a pěší, kteří přes most také neprojdou. Objízdná trasa vede od silnice I/26 k výkupu železa a po dřívější betonové cestě, nyní nově opravené asfaltové silnici, do bývalých kasáren.