Podle velícího důstojníka krajských hasičů Pavla Musila se majitel snažil požár uhasit a přitom se nadýchal zplodin. Na místě ho ošetřili záchranáři a odvezli do Domažlické nemocnice. „Muž, ročník 1986, skončil na tamější interně. Nadýchal dvě a půl promile,“ doplnila mluvčí krajské záchranky Mária Svobodová.

Hasiči i záchranáři vyjížděli v neděli kolem poledne do Postřekova k požáru v rodinném domě. Oheň vznikl v kotelně, kde pravděpodobně začalo hořet uskladněné dřevo nebo papír.

