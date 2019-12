Opilý muž při dělání jednohubek uklouzl na vlhké podlaze a bodl se nožem do ruky.

K této nevšední nehodě vyjeli ve středu 25. prosince také domažličtí policisté. Krátce po 5 hodině ranní dorazili do Břetislavovy ulice v Domažlicích, kde zdravotníci ošetřovali muže s pořezáním na ruce. „V sanitce byl ošetřován devětapadesátiletý muž, který policistům uvedl, že slavili s rodinou Vánoce a že chtěl přidělat jednohubky, které došly. V pravé ruce držel nůž a na vlhké podlaze mu podjela noha a on se omylem bodl do levé ruky v oblasti bicepsu,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová.