Cizinec ženu bodl do srdce i jater. Došla si pro pomoc do hospůdky Černá Plzeň

Opilý muž jezdil po středu náměstí mezi lidmi slavícími Nový rok

Zhruba hodinu po půlnoci zaznamenal operační strážník pomocí městského kamerového systému vozidlo, které projíždí středem plochy náměstí mezi oslavujícími lidmi. Na místo okamžitě vyslal nejbližší hlídku. Při jejím příjezdu k vozidlu se dal řidič před hlídkou na útěk. Strážníci nato opustili služební vozidlo a pronásledovali jej pěšky. Daleko se muž nedostal, zanedlouho byl za pomoci svědka dostižen. Jednadvacetiletého cizince vyzvali strážníci k podrobení se dechové zkoušce. Po několika neúspěšných pokusech přístroj na měření hladiny alkoholu v dechu ukázal hodnotu 2,22 promile. Případ si na místě převzali k šetření státní policisté.

Jednadvacetiletý cizinec se na Silvestra projížděl středem plochy plzeňského náměstí mezi oslavujícími lidmi.Zdroj: MP Plzeň

Alkoholem slavili Silvestra i nezletilí

Na Silvestra zaznamenala městská policie případy, kdy osoby mladší 18 let popíjely alkohol. První případ zaregistrovala městská policie odpoledne ve venkovním areálu OC v Radčické ulici. Do péče záchranářů předali strážníci dvě mladistvé dívky, které měly zdravotní potíže po požití alkoholu. Jedna z nich byla opilá tak, že ležela na zemi a nereagovala na podněty. Jednadvacetiletý muž, který jí alkohol podal, byl předán k dalšímu šetření policistům ČR. Další událost eviduje městská policie ve Skvrňanech. Vpodvečer byla hlídka městské policie vyslána k oznámení o skupince mladistvých popíjejících alkohol na nástupišti ČD zastávka „Skvrňany“. Na místě hlídka zjistila přítomnosti pětice teenagerů ve věku od 14ti do 17ti let. Všichni se sami přiznali ke konzumaci alkoholu. Nejvíc ukázala dechová zkouška u 17letého chlapce, který nadýchal 2,18 promile. Nejméně alkoholu v dechu a to 0,32 promile detekoval přístroj u 17leté dívky. Všichni byli předáni zákonným zástupcům. Tato záležitost bude oznámena příslušným orgánům sociálně právní ochrany dětí.

OBRAZEM: Tradičního Novoročního ponoru se na Boleváku zúčastnily desítky plavců

Zmatený muž si myslel, že je v Praze

V sobotu v dopoledních hodinách vyjížděla hlídka Městské policie Plzeň-Lochotín k oznámení o ležícím muži na poli ve Vinické ulici. 64letý muž, kterého na místě strážníci nalezli, si stěžoval na urputnou bolest nohou, kvůli níž nemůže chodit. Byl zmatený, neorientoval se časem ani místem, vyslovil domněnku, že se nalézá v Praze. Muže strážníci zdvihli ze země a pomohli mu dostat se k nejbližší zpevněné komunikaci, kde si jej převzala do své péče zdravotnická záchranná služba.

Pužmanová Jana, mluvčí MP Plzeň