Ředitelka se za své selhání omluvila zaměstnancům i rodičům, někteří z nich se přesto rozhodli, že jejich děti již zařízení navštěvovat nebudou, a to přesto, že do té doby mělo velmi dobrou pověst.

Incident se neodehrál v městské školce, ale v soukromé dětské skupině, jež v Klatovech funguje úspěšně již šest let a provozuje ji žena z Domažlicka, která má obdobné zařízení i jinde. Minulou středu ale lidsky naprosto selhala, což Deníku potvrdili rodiče dětí, policie i ona sama.

„Rodiče, kteří byli přímo u toho incidentu, mi říkali, že do školky přijeli minulou středu ráno. Mělo být otevřeno, ale nebylo. Nedozvonili se, nikdo neotvíral. Jeden z rodičů si všiml, že jsou otevřené dveře z boku na terasu. Protože se báli, že se někomu mohlo něco stát, přeskočili plot a vešli dovnitř. Našli tam ředitelku spící v jídelničce, byla opilá, všude alkoholové výpary. Dlouho ji nemohli probudit. Když se probrala, brečela, omlouvala se, ale to už bylo pozdě,“ řekla Deníku jedna z maminek, jejíž jméno redakce zná, ale respektuje její přání o zachování anonymity. Doplnila, že šokovaní rodiče proto na místo přivolali policii.

„Obdrželi jsme oznámení o zaměstnankyni jedné z klatovských školek, která se nachází na pracovišti a má jevit známky podnapilosti. Klatovští policisté u ženy z Domažlicka, ročník 1981, provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 3,35 promile,“ řekl Deníku policejní mluvčí Michal Schön. Dodal, že žena následně prostory školky sama opustila a nebyla tak převezena na protialkoholní záchytnou stanici. Policie událost zaevidovala, nicméně podle ní nebyla naplněna skutková podstata trestného činu.

„Co k tomu mám říct? Udělala jsem chybu, moc se za to omlouvám, ale zpět to vzít nemohu,“ řekla Deníku sama ředitelka s tím, že neunesla tlak v soukromém i pracovním životě, že toho na ni bylo moc. V omluvě rodičům napsala, že má na starosti legislativní záležitosti provozu dětské skupiny a s dětmi byla takto poprvé a bohužel se zachovala naprosto neprofesionálně a nemorálně. Omluvila se i zaměstnancům, kteří dle ní odvádějí skvělou práci a za její selhání nemohou. To, že školka fungovala bez problémů a chůvy se o svěřené kluky a holčičky dobře staraly, potvrdila Deníku i zmíněná maminka. Někteří rodiče proto budou služeb školky využívat i nadále, najdou se ale i tací, co v ni po selhání ředitelky ztratili důvěru. „Naše dítě skupinu navštěvovalo dva roky a paní ředitelku jsem za tu dobu viděla asi dvakrát, manžel jednou. A holky, co tam jsou, jsou hodné a za její chování nemohou. Ale to, co se stalo, je hodně přes čáru. Starší dítě tam končí a mladší, které tam mělo nastoupit teď na podzim, tam nepůjde. Nejsme jediní, vím i o další mamince, která se rozhodla svoje dítě odhlásit,“ uzavřela maminka.