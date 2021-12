Tuhle akci už měla naplánovanou v loňském roce, ale nakonec ji museli zrušit kvůli předvánoční situaci. Do poslední chvíle váhala i letos, ale nakonec se rozhodla lidi alespoň v jeden den spojit. „Zamyslela jsem se nad tím, co se tento rok posunulo dál, jak se vše změnilo ve společnosti. Viděla jsem slušně oblečenou maminku se svým synem, jak žebrají před obchodem, protože přišla o práci a neměla ani na jídlo. Viděla jsem mamky samoživitelky, které se rozhodují u pokladny, jestli mají vzít plenky nebo přesnídávku, protože na obojí nemají. Viděla jsem rozvrat mnoha přátelství, kvůli názoru na očkování a neočkování. Vidím kolem sebe lidi, kteří vůči sobě začínají mít nenávist, potkávám lidi, kteří si dělají hlavu s tím, jak zvládnou dál uživit rodinu. Viděla jsem i mnoho dalších smutných situací a tak si říkám, proč nevyužít historické místo k tomu, abychom si mohli uvědomit, že bylo i mnohem hůř, a lidé věřili, že bude zase líp,“ vysvětlila svůj postoj Radlingerová.

Proto se mají všichni možnost sejít na hradě a nasát předvánoční atmosféru a alespoň na chvíli zapomenout na vše kolem. „Myslím, že si potřebujeme všichni odpočinout od masírování negativními věcmi a jen se hezky navnadit na Vánoce, svátky, na které se všichni vždycky těšili. Nasát atmosféru v přítomnosti svých přátel v povolené zóně pro očkované i neočkované,“ poznamenala Radlingerová.

Věří, že i emeritní biskup František Radkovský dokáže lidi povzbudit. „Když jsem mluvila s panem Radkovským, věděla jsem, že toho má už tolik a že vlastně možná odmítne přijet. Ale slyšet jeho hlas a snahu, jak moc by chtěl svými slovy podpořit tuhle generaci a nakonec jeho „ano“, i když je jeho diář našlápnutý na minuty, byl pro mě krásný dárek. Věřím totiž, že právě on dokáže mnoho lidí povzbudit a třeba i zažehnout malý plamínek víry, že bude líp, jen to nesmíme vzdát,“ uvedla majitelka.

Po promluvě vystoupí Žihelský sbor, který má 40 členů. Celou atmosféru dokreslí nasvícený hrad mnoha vánočními stromy. Zahřívat se lidé mohou u ohňů. Chybět nebude betlém v kapli sv. Anny.

Vstupné bude dobrovolné.