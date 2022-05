Číst, psát a počítat uměl ještě před nástupem na základní školu. Logické olympiády se účastnil už v první a druhé třídě. Ve čtvrté třídě se poprvé dostal do finále a od té doby je v krajském semifinále každoročně první. Letos se umístil na druhém místě celostátního finále čtrnáctého ročníku Logické olympiády.

Logickou olympiádu pořádá Mensa České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Finále letošního ročníku se konalo 25. dubna 2022 v Praze na Novotného lávce, kde se sešlo 65 nejlepších soutěžících z každé ze tří základních kategorií, dohromady necelé dvě stovky účastníků. Soutěžící v několika blocích řešili logické úlohy různé obtížnosti.

„Začalo se dvěma testy, psaným a promítaným. Psaný je čistě o nalezení a zapsání odpovědí a je na třicet minut. Promítaný pak dává na výběr z možností a je na pouhých dvacet minut,“ vysvětlil nadaný mladík.

Jsou to jediné dva bloky, které se opakují každý rok, a právě na ně se dá i celkem dobře připravit. Obzvláště ti, kteří už několikrát takové testy dělali, například v krajském kole, jsou schopni si zvyknout na určité typy úloh. Jedná se o převalování kostek, které procvičuje trojrozměrnou představivost, nebo o doplňování řad a podobně. „Narazil jsem na vysoce bodově ohodnocenou úlohu, kterou jsem ke svému štěstí už znal odjinud, i to se občas může stát,“ řekl Chmelík s tím, že se letos také pokusil postupovat systematičtěji a po vyplnění obou testů měl ze všech svých finálových účastí zatím nejlepší pocit.

Ostatní bloky se každý rok liší a letos se organizátoři rozhodli pro logickou hádanku zvanou Tetrabox. K tomu ještě přidali klasickou logickou úlohu na vyvozování závěrů z pravdivých a lživých výroků, kde soutěžící měli podle výpovědí označit pachatele mezi pěti podezřelými.

Organizátoři se nakonec rozhodli vynechat soutěžní blok zaměřený na paměť. „Na jednu stranu mě to mrzí, protože v této oblasti si i poměrně věřím, na druhou stranu jsem rád, že jsem nedostal příležitost to zkazit,“ sdělil Chmelík a dodal, že další a pro něj poslední ročník bude zahájen opět v říjnu. „Moc bych Ondrovi přála, aby se dočkal vysněného vítězství. V příštím ročníku má poslední možnost. I tak jsme na něj ale neskutečně pyšní,“ sdělila Ondřejova maminka Eva Chmelíková.

Aniž by to věděl, potkal se Ondřej ve třetí třídě na soutěži se svým budoucím kamarádem. „Chodím s ním nyní do stejné třídy na gymnáziu a tehdy při olympiádě seděl přímo přede mnou,“ uvedl.

Kromě matematiky, která ho baví od útlého dětství, hraje závodně šachy. Pravidla se z větší části naučil už ve třech letech, kdy hrával často s dědečkem. Zájem o šachy Ondřej obnovil na jaře roku 2017, kdy začal hrát šachy na jedné webové stránce. Rodiče si toho všimli, a přihlásili jej šachového klubu. „Sice nehraji jako bůh, ale od té doby jsem se poměrně zlepšil,“ řekl s úsměvem.

Rád také skládá rubikovu kostku. „Vlastním i menší sbírku, poprvé jsem se rubikovu kostku naučil skládat asi před sedmi lety,“ vysvětlil. Občas Ondřej hraje na piáno, věnuje se hernímu vývojářství nebo šifrování.

Ondřejova maminka prozradila, že se Ondra od svých vrstevníků odjakživa lišil. Už ve školce měl jiné zájmy. Od tří let četl, uměl velkou násobilku, hrál šachy. „Pamatuji si, že se už na základní škole účastnil matematických soutěží v kategoriích pro vyšší ročníky. A v páté třídě měl v podstatě probranou matematiku celé základní školy,“ zavzpomínala.

Logická olympiáda je určena všem žákům mateřských a základních škol (a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií) a studentům středních škol. V soutěži nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.