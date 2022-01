Ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni Michal Bartoš informoval, že v regionu je epidemiologická situace dobrá, přičemž incidence nakažených je zhruba 300 osob na 100 tisíc obyvatel. Čísla posledních dnů ale pomalu stoupají na 500 denních záchytů. „Na území Plzeňského kraje už došlo i k záchytu omicronu, čísla jsou však zatím malá, jde o komunitní šíření,“ uvedl Bartoš. Ředitel požádal armádu o přidělení dvou mobilních odběrových týmů. Od 10. ledna by měl být jeden nasazen ve FN Bory Plzeň a druhý v nemocnici v Domažlicích. „Měly by vyjíždět do případných ohnisek nákazy a jinak budou využívány pro posílení kapacit testovacích míst,“ upřesnil.

KHS také nyní napomáhá plošnému screeaningu ve školách a sleduje centrální informace ohledně testování od 17. ledna ve firmách, nastavení doby karantény a izolací. Michal Bartoš zároveň apeloval na to, aby se v následujícím období zostřila režimová opatření na veřejnoprávních úřadech, ve firmách v oblasti infrastruktury a tam, kde to lze, aby byl zaveden směnný provoz tak, aby se kontakty minimalizovaly.

Podle hejtmanky Ilony Mauritzové je zapotřebí se na šíření omicronu připravit a přijmout taková opatření, aby byla zachována činnost v důležitých oblastech infrastruktury. "Připravujeme se na to už druhý týden. Již mezi Vánocemi jsme kontaktovali velké firmy, které jsou součástí kritické infrastruktury, jako jsou dopravci, veřejnoprávní organizace, vodárny, teplárny, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, firma Arriva i další, a požádali jsme je, aby přijaly opatření pro zajištění svých služeb,“ řekla hejtmanka s tím, že kraj zároveň požádá o přijetí opatření i na úrovni obcí, o kterých bude jednat se starosty.

Také koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj Jan Beneš potvrdil, že na přelomu roku došlo k očekávanému maximálnímu poklesu počtu záchytů covid pozitivních osob v populaci. „V nemocnicích jsme aktuálně ve stavu, kdy poklesly počty hospitalizovaných na úroveň, která nám umožňuje mírnou redukci v počtech lůžek určených k péči o pacienty covid pozitivní,“ uvedl Beneš.

Upozornil však, že v současné době jsou nemocnice pravděpodobně na počátku další vlny.

Ke středě je v Plzeňském kraji evidováno 122 pacientů, z toho je 100 pacientů ve standardní péči a 22 v intenzivní péči. "Dochází také k přechodnému překlápění lůžek do běžného provozu. V případě Fakultní nemocnice v Plzni je to 1 oddělení standardní péče a 1 oddělení intenzivní péče. V tuto chvíli sice zatím není znám poměr „delta:omikron“ v populaci, ale v případě varianty omikron lze očekávat prudký nárůst záchytů v populaci, který se v nemocničních zařízeních projeví zhruba do jednoho týdne," dodal lékař.

Situace v pobytových sociálních službách

Za uplynulých 14 dní došlo k citelnému poklesu počtu covid pozitivních klientů i zaměstnanců na OČR nebo v karanténě. Z celkového počtu zaměstnanců 2781 je covid pozitivních pouze 17 osob. Pozitivních klientů v pobytových službách je pak z celkového počtu 4 104 klientů jen 9. „Žádná ze služeb nehlásí problémy. Zaznamenány jsou pouze jednotky případů pozitivních klientů,“ řekl členům krizového štábu Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc pak není žádný pozitivní zaměstnanec ani klient. „V terénních a ambulantních službách je také situace stabilizovaná,“ dodal Zapletal. V domově Péče Těně již nevypomáhá policie ani hasiči, neboť i tam se situace stabilizovala.

Školy a školská zařízení

V pondělí 3. ledna obdržel Plzeňský kraj testy pro testování všech dětí v přípravných třídách základních škol (ZŠ), přípravných stupních ZŠ speciálních i všech žáků ZŠ a žáků v prezenční formě vzdělávání na středních školách a konzervatořích bez ohledu na skutečnost, zda prodělali v posledních 180 dnech covid či zda byli očkováni. „Plzeňský kraj obdržel 307 000 testů pro testování v termínech čtvrtek 6. ledna, pondělí 10. ledna, čtvrtek 13. ledna, pondělí 17. ledna 2022,“ upřesnila Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu.

„Ve spolupráci s HZS proběhl rozvoz testů na jednotlivá ORP v úterý 4. ledna. Ty nyní zajišťují jejich další distribuci školám ve svém obvodu. Školským zařízením, které zřizuje Plzeňský kraj, a soukromým školám zajišťuje distribuci testů odbor školství ve dnech 4. a 5. ledna,“ doplnila Havlíčková. V uvedených termínech se zároveň testují všichni zaměstnanci škol. Testy pro zaměstnance musí školy nakoupit a hradit je budou ze státních prostředků.

Povinnost testování pro zaměstnance platí nově i pro očkované zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro zaměstnance, kteří jsou po nemoci, a neuplynulo 180 dnů. Veškeré informace podle vydaných mimořádných opatření zaslal odbor školství všem školám v Plzeňském kraji.

Očkování a kapacita očkovacích míst

K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraji vyočkováno celkem 853 746 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 363 843 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 139 832 osob. Očkování v kraji probíhá podle vedoucího Odboru zdravotnictví Jana Karáska plynule bez problémů. „Naočkováno máme v Plzeňském kraji ve věku 5 až 11let celkem 626 dětí. Těch, kteří projevili zájem o očkování a zatím si nerezervali termín pro očkování je 1867, což je velmi pěkné a lze říci, že i v tomto případě probíhá očkování plynule,“ vyčíslil Karásek. Připomněl, že očkování dětí probíhá ve FN Plzeň, na EUC klinice Plzeň, v Klatovské, Domažlické, Stodské a Sušické nemocnici a u praktických lékařů pro děti a dorost.

Testování

Testovací kapacity všech míst jsou dostatečné. „Jsem velmi ráda, že došlo k navýšení kapacity vyhodnocování vzorků. Je to i díky FN Plzeň, Klatovské nemocnici, a zejména díky Bioptické laboratoři Plzeň, která je schopná v té největší špičce navýšit denní kapacitu vyhodnocených vzorků až na 7000-9000. To je velmi dobrá zpráva pro náš kraj,“ zdůraznila Mauritzová s tím, že takto může být při celkovém součtu všech testovacích míst vyhodnoceno až 12 tisíc vzorků denně.

S ohledem na předpokládané povinné testování zaměstnanců od 17. ledna všechna stacionární testovací místa připravují navýšení kapacit a rozšíření provozních hodin.

"Ověření mutace omikron tzv. diskriminační PCR testy u vzorků, u nichž je podezření na novou mutaci, provádí v současné době FN Plzeň, Bioptická laboratoř Plzeň a laboratoř Klatovské nemocnice," uzavřela mluvčí Frintová.

Další jednání Krizového štábu Plzeňského kraje je svoláno na 12. ledna 2022.