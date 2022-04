„ V řešeném zhruba 1,1 kilometru dlouhém úseku proběhne rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a bude provedena úprava šířkového uspořádání silnice,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek.

Součástí stavby je dále úprava chodníků, autobusových zastávek, úprava odvodňovacího systému vozovky a instalace trvalého dopravního značení. Na vjezdu do obce Brnířov bude také vybudována vjezdová brána, která zajistí dodržování průjezdních rychlostí v obci.

V minulém roce už tyto stavební úpravy začaly na zhruba 300 metrů dlouhém úseku na území Kdyně. Nyní budou práce pokračovat převážně na území Brnířova.

V rámci stavebních úprav dojde v úseku k částečné uzavírce a doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu společnost COLAS. Úplné dokončení stavebních prací je pak plánováno nejpozději v červenci letošního roku.

Další úpravy plánuje na Domažlicku Správa údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK). V nejbližším období jsou před zahájením dvě stavby, jedná se o investiční akce Plzeňského kraje: / III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)

V Kvíčovicích se chystá rekonstrukce silnic a chodníků v centrální části obce. Uzavírka bude řešena vždy v návaznosti na postup provádění stavebních prací. “Předpokládáme, že omezení potrvají od 4. dubna 2022 do konce října 2022, „ uvedla vedoucí přípravy a realizace staveb SÚSPK Monika Klimentová.

V obci Luženice bude prováděna kompletní rekonstrukce křižovatky silnic III/19362 a III/19363 a bude zřízen nový most na místě stávajícho mostu. „Prozatím je termín uzavírky pouze orientační, ale předpokládáme, že úplná uzavírka bude v termínu od konce dubna 2022 do konce listopadu 2022. Opět budou dopravně-inženýrská opatření průběžně v návaznosti na výstavbu měněna, aby byla zajištěna obslužnost,“ konstatovala Klimentová.

Malá uzavírka čeká i Staňkov, kde bude do 16. května 2022 pro veškerá motorová vozidla z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice vedoucí k nádraží. Zároveň je po dobu uzavírky přesunuta i autobusová zastávka. Veškeré autobusy, které využívaly zastávku u nádraží, staví na náhradní zastávce v Domažlické ulici, naproti Pneuservisu Přibyl. K cestě z nádraží na zastávku je nutné použít podchod pod železniční tratí.

Už nějakou dobu je uzavřen i most v Holýšově-Novém Dvoře na příjezdové silnici do bývalých kasáren. Předpokládaný konec prací je listopad 2022. Uzávěra je kompletní. Není možné most používat ani pro auta, ani nákladní vozy, ale ani pěší nebo cyklisty.

Objízdná trasa vede od státní silnice I/26 (výkup železa za silničním mostem) směrem po dřívější betonce, nyní nově opravené asfaltové silnici, do bývalých kasáren.