Čtyři odvážlivci připoutaní k židlím a polévaní kýbly ledové vody. To byla podívaná v neděli dopoledne v Bělé nad Radbuzou. A nebyl za ní nikdo jiný než Koulevledu. Tentokrát však nešlo jen o zábavu, ale o podporu, a to pro pacienty trpící ALS a organizaci Alsa, která jim pomáhá.

Setkání čtyř odvážlivců a party Koulevledu v Bělé nad Radbuzou na podporu organizace Alsa a lidí s ALS. | Video: Daniela Loudová

Odvážlivci se přihlásili na výzvu, ale netušili, do čeho jdou. Ale kdo zná Koulevledu, mohl tušit, že nepůjde rozhodně o posezení u kafíčka. Čekal na ně odvážný úkol. Přivázaní u židle se nechali polévat lidmi ledovou vodou tak dlouho, dokud vydrželi. A to ve zhruba třech stupních nad nulou. Vydrželi skutečně dlouho, za což jim patří velký obdiv. „Byli skvělí, vydrželi dlouho. Jeden kluk byl z Klatov, druhý ze Smolova, třetí až z Pardubic, slečna je místní. Všem patří respekt. Hlavně pomohli dobré věci,“ uvedl za Koulevledu Miloslav Pavlis.

Vše se konalo na podporu lidí trpících ALS. Odvážlivci politím ledovou vodou zažili na vlastní kůži krátký šok, který ochromil celé tělo a tím se na krátkou chvíli měli možnost vcítit do lidí s ALS. V Čechách je každý rok tato choroba diagnostikována zhruba dvěma stovkám lidí.

Zdroj: Daniela Loudová

Ledová sprcha byla pro všechny čtyři premiérou. „Bylo to hrozné, hrozná zima. Už bych do toho nikdy nešla. Když bych teď věděla předem, do čeho jdu, tak nepřijdu. Ale my jsme nevěděli nic,“ řekla jediná zástupkyně žen Tereza, která ukázala velkou odvahu a výdrž.

Hlavně pomoci chtěl Tomáš z Klatov: „Bylo to skvělý. Myslím, že mě sundal ten kýbl vylitý na záda, jinak jsem se docela držel. Vím, ale že se rozhodně otužovat nezačnu, zůstanu u teplé vody. Kdyby to ale bylo opět někdy pro dobrou věc, tak bych do toho šel znovu.“

Stejně tak to viděl i Vlastimil. „Bylo to dlouhé. Nemám žádnou zkušenost s otužováním. Bylo to tak dnes poprvé a doufám, že naposled. Když je to pro dobrou věc, tak bych to zopakoval, ale jinak mě do ledové vody už nikdo nedostane,“ smál se.

Jako posun bere tuto příležitost David. „Bylo to ledové. Nicméně obohacující, určitě mě to posunulo,“ svěřil se. Společně s Vlastimilem vydrželi nejdelší dobu.

Akce v Bělé nad Radbuzou měla i další důvody. „Sešli jsme se tady, abychom pozvali veřejnost na charitativní závod v plavání, který se koná 15. června v Praze. Veškerý výtěžek půjde organizaci Alsa na pomoc pacientům trpící nevyléčitelnou nemocí ALS. Chceme tak podpořit a pomoci organizaci shromáždit co nejvíce peněz. Natočili jsme také kyblíkovou výzvu, která odstartovala před deseti lety pod názvem Ice Bucket Challenge, a my ji chceme znovu oživit. Doufáme, že se chytne a tak vyzýváme i všechny vaše čtenáře, ať se zapojí, aby se vybralo co nejvíce peněz,“ řekl Pavlis.

Součástí byla výzva pro dalších pět odvážlivců, kteří se budou muset natočit a výzvu poslat dál. Koulevledu vyzvali tyto adepty: Jakub Štáfek, Jaroslav Oláh, David Olchava - Olchič, Karel Neffe, Adelyyoga.

Chcete také pomoci? Natočte se, nominujte další a přispějte na účet organizace Alsa: 5001495992/0300.