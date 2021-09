„Mnohem důležitější než plnění legislativních cílů je naše chování k planetě. Ke zodpovědnému přístupu lidí v Plzeňském kraji pomáhá například systém plateb za skutečný objem vyhozeného odpadu, nižší frekvence svozu, desítky tisíc separačních nádob a další motivace, aby lidé do černých popelnic vyhazovali co nejméně odpadu,“ říká Milan Havel z Arniky, která Odpadového Oskara letos pořádala posedmé.

V kategorii obcí od 1 000 do 5 000 obyvatel byly nejlepší Nezvěstice, Dýšina a Chrást. Zvláštní ocenění za příklad dobré praxe získaly Břežany, Dýšina, Kdyně a Nezvěstice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.