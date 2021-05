Zemřel Josef Nejdl starší. Lidem napříč generacemi předával lásku k folkloru. Více než třicet let vedl Chodský soubor Mrákov, jehož členové pro něj byli druhou rodinou. Patřil ke skvělým vypravěčům, moderoval Mrákovské hyjty a Chodské slavnosti. Dnes se s ním příbuzní i přátelé rozloučili na zádušní mši.

Josef Nejdl starší vstoupil do Chodského souboru Mrákov už v roce 1962. | Foto: Archiv Muzea Chodska v Domažlicích

Josef Nejdl starší pocházel ze zpěvného a tanečního rodu. Už v roce 1962 vstoupil do Chodského souboru Mrákov, který měl tehdy na starosti Jan Hoffman. „Oba se do práce zakousli neuvěřitelnou silou. Nebyl to pro ně jen koníček, ale pořádný kůň. Byli si vzájemnou oporou a dávali dohromady všechny programy,“ vzpomínal Josef Kupilík, jenž do souboru přišel v roce 1971.