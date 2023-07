Na náměstí v Domažlicích mohou lidé během léta opět ve večerních hodinách potkávat ponocného. Poprvé prošel náměstím v pátek, kdy ohlašoval 21. hodinu a událost si nenechali ujít nejen místní.

Ponocný v Domažlicích. | Video: Daniela Loudová

„Domažlická běž měla pověžné, později služba přešla na ponocné. Pověžní měli za úkol hlídat město před požárem a jinými událostmi, jeden bydlel nahoře a druhý chodil po městě. Když už nebylo potřeba hlídat město z věže, tak vznikl ponocný, který také ještě bydlel nahoře, ale už jen zvonil, když někdo umřel a podobně a chodil po náměstí. Takhle nějak to v minulosti vzniklo. Později už ani ponocný nebyl,“ řekl Roman Holub, který nyní chodí po náměstí jako ponocný a dle jehož slov jde spíš už o turistickou atrakci.

Sám už si ani nepamatuje, když začal ponocného dělat, prý už je to více než dvacet let. „Chodím během turistické sezony v červenci a srpnu, o vánočních trzích. Když má někdo chuť a chce ponocného slyšet, tak mu také zazpívám,“ uvedl Holub.

Říká, že k tomu přišel jako slepý k houslím. „Bydlel jsem pod věží a denně jsem slýchával nahrávku, co zní z věže, s babičkou jsme ji poslouchali. Moc se mi to líbilo a jednou jsem se o tom zmínil místnímu tehdejšímu řediteli Městského kulturního střediska. Slovo dalo slovo a oni mi na Chodské slavnosti strčili kroj, a že si mě vyzkouší. Osvědčil jsem se, a tak že budu chodit. Od té doby to dělám. Stále mě to baví, ale je pravda, že někdy už jsem měl krizi, že jsem to chtěl položit. Ale zatím se mi nechce, lidé přijdou, baví se, smějí se, mají radost. Jsem rád, že tradici dodržujeme,“ uzavřel ponocný.

Na svoji další pochůzku vyrazí v pátek 7. července a v sobotu 8. července ve 21:00 a o hodinu později.

Zdroj: Daniela Loudová