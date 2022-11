Na hraničním přechodu Folmava sloužil Josef Domas 28 let až do roku 2008, a do vstupu republiky do takzvaného Schengenu pracoval coby pasový kontrolor cizinecké policie. Krom jiného odbavovali mezinárodní rychlíky pendlující mezi Prahou a Mnichovem. „Odbavovali jsme cestující šesti rychlíků, tří do Mnichova a tří zpět. Fungovalo to tak, že jsme jezdili do Furthu im Wald služebním autem z Folmavy a zpět pak rychlíkem do Domažlic došlo na kontrolu cestovních dokladů,“ vzpomíná pan Josef. Podobně kontroly probíhaly i směrem do Německa, někdy k vlaku do Domažlic jezdívali lokálkou, osobním vláčkem, a pak čekali na rychlík.

V lůžkovém vlaku nastaly i komické situace

Vlakem cestovaly občas i známé osobnosti politické i kulturní scény. „Ze známých lidí si vybavuju hodně sportovců, herců, zpěváků, hudebníků, fotbalistů, z osobností pak Hanu Zagorovou, Jiřího Suchého,“ dále říká a připojuje zajímavosti z období výluk na trati z Plzně do Chebu. „Ty rychlíky z Německa, tuším že z Norimberku, pak jezdily přes Domažlice. My cestovali osobákem z Furthu im Wald až do Schwandorfu, a tam čekali. Pro nás to bylo něco jiného, protože to byl lůžkový vlak a docházelo občas ke komickým situacím, když se budili cestující. Některé jsme překvapili i v dosti nečekaných činnostech. Jenže to nebyla naše chyba, v každém vagonu byl stevard, který upozorňoval, že bude následovat kontrola,“ usmívá se.

Orient Express se stal atrakcí, fanoušci fotili stevardy i nahlíželi do vagonů

Další zajímavost při celním odbavení byla parní lokomotiva Šlechtična, která jezdila s historickými vagony v období Chodských slavností. „Směla jezdit pouze, když nebylo velké sucho, z důvodu bezpečnosti, aby nedošlo k zapálení lesa. Tam jezdívali taky politici pozvaní na slavnosti, a ve Furthu im Wald byly slavnosti Drachenstich, Skolení draka, tak se tam taky prezentovali. „Já tenkrát odbavoval premiéra Špidlu.“

Strojvedoucí Orient Expresu nezastavil, odjel bez odbavení

Jako o největším zážitku mluví Josef Domas o odbavování cestujících v luxusním Orient Expressu. „V roce 2007 jel asi čtyřikrát. Společné odbavování probíhalo s německými kolegy. Čekali jsme v Domažlicích na nádraží a odsud jako normální expres do Furthu im Wald. Kontrolovali jsme cestovní doklady, a hlavně jsme si užívali interiéry vlaku. Poprvé mě zastihl Orient Express nepřipraveného. Tím myslím bez foťáku. Podruhé jsem byl připraven, s foťákem, ale zaskřípala drážní spolupráce. Čekali jsme na nádraží v Domažlicích. Orient Express měl zastavit a měli jsme ho kontrolovat směrem do Německa. Přijížděl pomalu do stanice, a když byl u nás najednou zrychlil a byl fuč. I výpravčí, který stál venku z toho byl překvapen,“ líčil událost a podotkl, že mezinárodní vlak měl naštěstí volnou cestu, zelenou. „Výpravčí nám potom sdělil, že se dispečer špatně domluvil s mašinfírou, a tak nezastavil. Takže jsem byl trochu naštvaný, ale co se dalo dělat. Odjeli jsme na Folmavu a Orient Express jel tentokrát bez odbavení.“

„Moji kolegové měli větší štěstí a někteří si odnesli i nějaké předměty na památku. Nic neodmontovali, ale dostali třeba ubrousek nebo mejdlíčko se znakem O.E.“ zavzpomínal na dobu před patnácti lety.