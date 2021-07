Na šikmé ploše je od dvanácti, do basy se ale Honzovi nechce

Ve dvanácti letech se Honza (na snímku) z Klatovska jako tradičně opil a málem umlátil náhodného chodce. Dostal od soudu nejtvrdší trest, který lze dítěti ve věku od 12 do 15 let, jež není trestně odpovědné, uložit – ochrannou výchovu. Jenže když se ho konečně podařilo dostat do výchovného ústavu v Hostouni na Domažlicku, pobyl tam jen pár měsíců. Opakovaně utíkal, na svobodě strávil celkem více než rok. Ač je nebezpečný, nebyla síla, která by ho v ústavu udržela.

Honza už zhruba od svých osmi let kouřil a pil alkohol. Kradl, chodil za školu. Matka si s ním a jeho šesti sourozenci nevěděla rady, žili po ústavech. Podle odborníků je hoch přesvědčen, že je normální krást. Neváhá sáhnout k násilí, opakovaně byl trestán za šikanování. Vzorem mu jsou asociálně orientovaní bratři. Jeden z nich v minulosti mimochodem také dostal nejpřísnější možný trest pro dítě mladší 15 let za to, že ve 13 letech surově znásilnil o tři roky mladšího chlapce. První velký malér měl Honza ve 12 letech. Opil se a na ulici zaútočil na kolemjdoucího dospělého mladíka, jehož nejprve mlátil pěstmi do obličeje, a když upadl na zem, opakovaně ho kopal do hlavy. „Je otázkou, kde se v něm vzalo tolik agrese, nenávisti a zloby, kterou si vybil na poškozeném. Toho od dalších útoků zachránil jeho otec, který se k incidentu náhodou přichomýtl. Kdyby ne, mohly být následky fatální. I tak mu způsobil odtržení celé horní čelisti a kostí nosu od ostatní kostry obličeje a řadu dalších zranění,“ popsala útok klatovská soudkyně Martina Šimánková. Honzu potrestala v roce 2019 ochrannou výchovou. Ale neměla to lehké, verdikt padl až dva roky po činu, neboť chlapec byl stále někde na útěku. VIDEO: Sebevraha na mostě Legií držela do zákroku policie za ruku dívka v bílém Přečíst článek › Do výchovného ústavu v Hostouni se tak Honza dostal až na podzim 2019. Jenže už v listopadu utekl. Opakovaně byl chycen a vrácen, ale stále utíkal. „Nejsme zařízení vězeňského typu. Nemáme mříže. Děti mají nárok chodit každý den na vycházky s vychovatelem, mají právo i na dovolenku s rodinou. A když se přitom rozhodnou odejít…,“ vysvětlil ředitel hostouňského ústavu Radek Bošek. Při útěcích se Honza podle svých slov pohyboval po Královéhradeckém kraji, přespával, kde se dalo a přivydělával si u živnostníků. Jenže poslední dva z útěků už spáchal v době, kdy mu bylo patnáct. Skončil tak na dva měsíce ve vazbě ve věznici na Borech a nedávno ho za ně potrestal soud v Domažlicích. Dostal tři měsíce, odložené na zkušební dobu 18 měsíců. Verdikt není pravomocný, stejně jako aktuální rozhodnutí klatovského soudu, kde padl trest za starší útěk, z doby před 15. narozeninami. „Uložena mu byla společensky prospěšná činnost, obdoba obecně prospěšných prací pro dospělé. Musí odpracovat 60 hodin ve prospěch výchovného ústavu Pšov, kam byl teď v červenci převezen z Hostouně,“ uvedla Šimánková. Autobus musel kvůli autu z vedlejší prudce zabrzdit, dvě zraněné cestující Přečíst článek › Pokud by se Honza dopustil dalšího útěku, reálně by mu hrozilo, že již skončí v klasickém vězení. A tam se mu, jak se nechal slyšet u soudu, nechce. Není divu, tam se s jemu podobnými moc „nemažou“. „Kromě speciálních programů, které souvisí s případným dokončením či doplněním vzdělání, se k mladistvým přistupuje jako ke standardním obviněným,“ potvrdil ředitel borské věznice Petr Vlk.