Divadelníci z ochotnického souboru BezMísta sice museli premiéru zrušit, ale nevzdávají to. Věří, že hru divákům přece jen představí. Má to ovšem jeden háček. Nutně potřebují získat do počtu chybějícícho herce. "Potřebujeme muže, na věku nezáleží, ale musí mít lásku k divadlu. Bez té to nejde," říká Marcela Radová Kiraly, která se v novém souboru - kromě hraní - stará o to, aby divadlo bylo co nejvíce "vidět", především na sociálních sítích. Podle ní nemusí mít případný adept herectví žádné výrazné zkušenosti, důležitá je chuť hrát, věnovat divadlu hodně času, nebát se vystoupit před publikum. "Nehledáme žádnou superstar, jsme ochotníci," podotýká s úsměvem Marcela Radová Kiraly.

Nadšenci ze souboru BezMísta zkoušejí k premiéře hru Schůzka s historií. Komediální příběh o tom, jak cesta do časů minulých pomůže dvěma párům, aby se lépe zorientovali ve svém současném životě, je dílem autora Miroslava Zdanovce, který hru i režíruje.

Ansámbl BezMísta, ve kterém působí herci z Domažlicka, má přitom historii poměrně mladou. "Soubor jsme založili letos v lednu, sešlo se nás pár lidí, kteří jsme měli s amatérským divadlem už nějaké zkušenosti. Nejsme pod žádnou organizací, jsme jen sami za sebe, divadlo je naším koníčkem a radostí," říká Marcela Radová Kiraly, která se ochotničení věnuje už dva roky.