„Byli bychom rádi, aby se ti lidé, kteří se dosud nenechali očkovat, poradili se svými praktickými lékaři. Nebo se svými známými, kteří už očkování mají za sebou. Aby věděli, že se očkování nemusí bát a pomohli tak k vytvoření větší ochrany nás všech,“ vyzval Šlajs.

Očkovací centrum v Prioru funguje ve všední dny vždy od 8 do 16 hodin. Zdravotníci v něm za den dokáží podat 500 vakcín, při zvýšeném zájmu až osm stovek.

Vysoký zájem o posilující vakcínu potvrdila také mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová. Například ve třetím prosincovém týdnu bylo podáno celkem 28 600 dávek. „Z toho bylo 22 300 třetích dávek, 4 500 druhých a 1 795 prvních dávek,“ uvedla mluvčí.

Do kraje zároveň tento týden vysílá Stodská nemocnice očkovací mobilní tým, který bude podávat vakcíny od firem Pfizer a Moderna. Oznámil to mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška. „V úterý 4. ledna bude očkovat od 10 do 11 hodin v kulturním domě v Kolovči, v pátek 7. ledna od 10 do 11 hodin ve švihovském kulturáku a ve stejný den od 13 do 14 hodin v infocentru v Přešticích,“ vyjmenoval Kokoška a dodal, že mobilní tým vyrazí do kraje také v sobotu 8. ledna. „Od 10 do 11 hodin budou naši zdravotníci podávat vakcíny na městském úřadu v Přimdě, od 13 do 14 hodin pak na úřadu ve Stráži,“ poznamenal.

Mezi lidmi začíná být také poptávka po prvních dávkách nově schválené vakcíny od americké společnosti Novavax. Krajské nemocnice na svém webu proto informovaly, že nová látka zatím není v České republice dostupná. „První dodávky by měly do země dorazit podle informací z 28. prosince na přelomu ledna a února.“