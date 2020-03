Bez roušky už se ven odváží málokdo. Místní opatření vesměs dodržují, a kdo roušku nemá, přetáhne si obvykle přes ústa šálu či šátek.

Domažlice v době karantény. Bez roušky je vidět málokdo. | Foto: Deník / Petra Kůtová/ Zdeněk Zrůst

Platí to i v obchodech, lékárnách i úřadech. Před domažlickou radnicí je upozornění, že bez roušky na úřad jít nelze. Vchod radnice i budovu městského úřadu s Komerční bankou hlídají strážníci Městské policie Domažlice. Každá drogerie, obchod s potravinami pak má na dveřích upozornění, že do obchodu by se mělo vstupovat pouze se zakrytými ústy či jen v určitém počtu. Takové upozornění visí například na dveřích Pepekárny, kam smí vstoupit naráz maximálně 5 lidí.