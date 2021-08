Šlo o pořádný stavební i logistický oříšek, který odstartoval už minulý týden. Nejdříve bylo potřeba dostat jeřáb o nosnosti 550 tun do Horšovského Týna.

„Přijelo sedmnáct souprav a přivezlo všechny komponenty, které se pak u mostu sestavovaly. Protože je jeřáb obrovský, problém bylo ho umístit do zástavby, ale nakonec se to podařilo,“ uvedla vedoucí přípravy a realizace staveb z krajské správy a údržby silnic Monika Klimentová.

Technici uplynulou sobotu rozřezali starou konstrukci, jeřáb obě poloviny vyzvedl a naložil na kamiony. Ty včera přivezly deset nosníků, z nichž se skládá nový most. Každý dílec měří 18 metrů, váží 45 tun a všechny je usadit na opravené pilíře zabralo celé dopoledne.

Tím však práce nekončí. „Je potřeba most dobetonovat, zaizolovat, udělat mostní svršek, komunikace na něm, chodníky po obou stranách, zábradlí, přechodové oblasti a další,“ vyjmenovala Klimentová. Právě kvůli tomu platí v místě stále objížďka a první řidiči se tudy projedou až začátkem příštího roku.

Nový most je oproti předchozí stavbě širší, měří 6,5 metru. Tato změna má vyřešit dopravní komplikace, kdy si kvůli úzké vozovce dávala auta přednost a v místě vznikaly kolony. „Provoz tady opravdu vázl, zvlášť když lidé jezdili z nedaleké průmyslové zóny. Teď to bude lepší,“ těší se Václav Hofmeister, který se přišel na včerejší manévry podívat. Na fotoaparát je zachycoval jeho kamarád Jaromír Skalák. „Tohle se děje jednou za sto let, takže si musím všechno zdokumentovat,“ řekl.

Projekt vyjde na zhruba 35 milionů korun. Většina peněz půjde ze Státního fondu dopravní infrastruktury.