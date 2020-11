V základní škole v Horšovském Týně, kam se dnešním dnem vrátili všichni žáci prvních dvou tříd, byli na návrat dětí připraveni, ochranné pomůcky měli nakoupeny již z jara a další doplnili během října.

Vedení školy se snaží minimalizovat kontakt mezi dětmi, třeba obědváním přímo ve třídě „Děti z jednotlivých tříd se neshlukují, chodí na záchod zvlášť, stejně tak na oběd. Děti z prvních tříd obědvají přímo ve svých třídách. Samozřejmě se dbá více na čistotu, tedy aby se uklízelo a aby byly dodrženy hygienické zásady,“ popisuje zástupce ředitele pro první stupeň základní školy v Horšovském Týne Mgr. Libor Vostracký.

Do černické základní školy nastoupilo dnes celkem 49 dětí. "Do školy jsem se už strašně těšila. Hlavně na spolužáky a paní učitelku. Ráno jsem měla sice trochu problém se vstáváním, ale za chvíli si zase navyknu," řekla jedna z žákyň první třídy. Žáci a zaměstnanci školy budou muset mít od středy nasazené roušky po celou dobu pobytu ve škole. "Jsme na to připraveni. Hned u vchodu do školy je pro děti i učitele k dispozici dezinfekce, dále jsme zajistili, aby se třídy navzájem nepotkávaly, a to ani v družině. Žáci mají dokonce i oddělené šatny," uvedla Věra Šimečková, ředitelka Tyršovy základní a mateřské školy v Plzni-Černicích.

Také do Základní školy Msgre. B. Staška v Domažlicích už se těšili děti i učitelé. "Kantoři jsou rádi, že už mohou být ve škole, stejně tak žáci. Třídy máme oddělené, uvidíme, jak bude rozvolňování pokračovat v příštím týdnu, zda bude moci od pondělí nastoupit celý první stupeň. To už by samozřejmě nebylo v našich silách, aby se třídy nepromíchávaly," sdělil ředitel školy Karel Štípek. "Také do školní jídelny budou žáci chodit jíst odděleně. Nejprve se půjdou naobědvat druháci a po nich žáci prvních tříd," dodal Štípek.

V malotřídkách nastupovali i starší školáci. Před devítiletkou na rokycanském Jižním předměstí byl ve středu ráno k vidění dopravní chaos. Po několikatýdenní přestávce nastupovali ti nejmenší a starostliví rodiče by je nejraději dovezli až před vchod. O poznání klidnější situace panovala v malotřídkách na jihu okresu. Ve Veselé se druháci učili společně se žáky 5. tříd a v Dobřívě také druhá a třetí třída dohromady.

V Česku je většina škol uzavřená od 14. října. Dosud mohly být v provozu pouze mateřské školy a školy pro děti rodičů, kteří pracují v tzv. první linii.