Rybáři koncem minulého týdne lovili rybník v Babylonu. Z vody vytáhli zhruba pět metráků šupináčů.

Rybáři z rybníka v Babyloně vytáhli zhruba pět metráků ryb. | Foto: Josef Forst

Kapry, kteří ve vodě převažovali, doplnili líni, candáti a okouni. Úlovek následně putoval do rybárny Domažlických městských lesů. Tady zůstane až do Zeleného čtvrtka, pak se chystá jeho velikonoční prodej. Zájemci sem mohou pro rybu přijít ve čtvrtek od 9 do 16 hodin. „Kilogram kapra stojí devadesát korun, stejné to je s amurem. Kilogram štiky prodáváme za dvě stě padesát korun. Ceny se proti loňskému roku nijak nezměnily. Příchozí si mohou ještě na místě pořídit speciální várku piva, a to Kopřivovou dvanáctku, která pochází z našeho pivovaru,“ sdělil za Domažlické městské lesy Josef Forst.