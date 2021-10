Historie Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Újezdu sahá až do roku 1878. Tehdy měl spolek 50 členů, v současnosti jich má 123, přičemž počet obyvatel je podle posledního sčítání 421. „Tradice se u nás předává z generace na generaci,“ vysvětlil člen výboru SDH Petr März.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.