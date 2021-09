Jeho vznik inicioval majitel trhanovského panství hrabě Stadion. Za pomoc při požáru zámeckého pivovaru dostali hasiči v roce 1892 prapor, který dodnes mají a jenž instalovali do zasedací místnosti obecního úřadu. V současnosti má sbor více než 120 členů, kromě mužského a ženského družstva jezdí na závody také děti.

Fotbalový oddíl je mladší. V Chodově existuje 70 let. Jeho počátky vznikly však sahají do období krátce po druhé světové válce. Dorostenci tehdy nejdříve jezdili do Domažlic, až v roce 1951 se vytvořil samostatný kroužek přímo v obci. V roce 1971 se klub přejmenoval na Tatran Chodov. Nyní působí oddíl v I. B třídě.

Na snímcích uvidíte kromě sportovních klubů také proměny nebo tradiční masopust.