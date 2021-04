Po několika měsících se děti z prvního stupně vrátily do škol. Povinně absolvovaly antigenní test, další je čeká ve čtvrtek. Během výuky musejí mít nasazené roušky. Vzdělávání je zatím rotační.

Děti se vrátily do lavic. Na snímcích jsou žáci z Nové školy v Domažlicích. U vstupu si vydezinfikovali ruce, pak je čekalo testování. Při odběrech pomáhali kantoři i asistenti pedagoga. U prvňáků a druháků se zapojili také rodiče. | Foto: Deník/Klára Mrázová

Do Nové školy v Domažlicích ráno dorazilo přibližně 200 žáků. U vchodu si všichni vydezinfikovali ruce. Někteří prvňáci či druháci přišli s rodiči, kteří jim ve vestibulu provedli test, ostatní pokračovali rovnou do lavic. V každé třídě pomáhali s odběry čtyři dospělí, kromě kantorů také asistenti pedagoga. „Zvládli jsme to bez problémů, děti byly skvělé. V jednom případě byl výsledek testu pozitivní. Žáka jsme izolovali a předali rodičům,“ popsal ředitel Karel Štípek.