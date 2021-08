Originální kousek například ukazuje dragouny, kteří projíždějí přes náměstí. „Snímek vznikl na začátku dvacátého století. Ještě nikdy jsem ho neviděl uveřejněný v žádné publikaci,“ uvedl Luděk Thomayer. Ten se zajímá o historii města, o níž mimo jiné napsal knihu. Neobvyklé jsou podle Thomayera také pohledy na Horšovský Týn z téže doby, kdy ještě nebyla vybudovaná železniční trať.

Ve vybraném souboru se objevuje fotografie posledního kapucína, který bydlel v tamějším klášteře. Kněz Donát Barták sem přišel v roce 1946, aby převedl klášter zpět do rukou provincie. Po únoru 1948 chtěl přijmout místo kaplana v Horšovském Týně. Nakonec ještě pár let zůstal v klášteře, pak se přesunul na faru do Srb, kam potají odvezl velký kříž z kostela.

Na dalších snímcích nechybějí společenské události, jako třeba odhalování pomníku obětem první světové války, velká hasičská slavnost či prvomájové pochody. Součástí jsou rovněž architektonické proměny města i pohled do podniku Liko.