"Štáb pořadu tu nebyl poprvé, několikrát u nás natáčeli. Máme tu k tomu dobré zázemí a pozorovatelnu, odkud se dají pořizovat podvodní záběry suchou nohou," vysvětlil správce areálu Zdeněk Zrůst.

Hlavním tématem pořadu je genialita matky přírody a to, jak lidé dokáží využívat jejích úžasných vynálezů. Součásti každého dílu jek také jeden experiment, který vždy podstoupí na vlastní kůži moderátor Vladimír Kořen. O jaký experiment se konkrétně jednalo tentokrát, nechtěl Zdeněk Zrůst prozradit. "Na to si musí počkat diváci. Jen mohou říct, že to má souvislost právě s ledem a na ideální podmínky jsme společně se štábem čekali čtyři roky. Až teď se to konečně podařilo a vše klaplo," uvedl správce.