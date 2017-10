OBRAZEM: Měli byste opravit Míčovnu, vzkázal prezident v Horšovském Týně

Horšovský Týn – Jedinou oficiální zastávkou prezidenta Miloše Zemana na Domažlicku při nynější návštěvě Plzeňského kraje byl čtvrteční osmdesátiminutový pobyt v Horšovském Týně.

V poledne se na radnici setkal s vedením města a pozvanými hosty, po půl jedné začalo setkání s občany na horšovskotýnském náměstí.

„Zámek u vás je krásný, ale Míčovna trochu chátrá a protože jsem si nastudoval i váš rozpočet, tak vím že v loňském roce jste hospodařili s přebytkem 60 milionů korun. To úplně stačí na opravu té Míčovny,“ udělil v úvodu setkání prezident svoji radu místním.

„Jsme majiteli řady památkových objektů a máme dokonce dvě národní kulturní památky. Jednou je Míčovna a druhou barokní sýpka. Na řadě je nyní sýpka, tam firma zahájila její rekonstrukci, Míčovna je druhá v pořadí,“ reagoval na prezidentské rýpnutí starosta Václav Mothejzík.

Přítomní pak plně využili čas k pokládání otázek prezidentovi i hejtmanovi Josefu Bernardovi, který Zemana po kraji doprovází.

Jaroslava Sokolová z Poběžovic se zajímala o prezidentův názor na krajinu zatěžující pěstování kukuřice na velkých plochách a to, že tato plodina končí v bioplynkách, často v sousedním Německu.

„To šílené pěstování kukuřice mě připomíná N. S. Chruščova, který se tak zamiloval do kukuřice, že ji chtěl pěstovat i za polárním kruhem. Kukuřice způsobuje erozi. Dochází k znehodnocení půdního fondu. Bioplynové stanice byly původně projektovány pro kombinaci zpracování kukuřice a odpadu z prasečáků - kejdy. Když samotnou kukuřici vyvezete do Německa, tak je to podobné, jako když se vyváží surové dřevo, což i já neustále kritizuji. Měly by u nás vznikat pily a dřevozpracující průmysl.“

Aktuální otázku vznesl jeden ze žáků místní základní školy, když ho zajímalo, proč by lidé měli jít volit. „Pokud se domníváte, že ve volbách zvolíte anděle, nechoďte volit, protože ti u nás neexistují. Pokud se chcete vyhnout úplným ďáblům a místo toho zvolit nějakého dobromyslného čerta, jděte volit, protože čert je pořád lepší než ďábel,“ odpověděl Zeman.

Řeč přišla i na kamionovou dopravu, která zatěžuje silnice ve městě. Debatovalo se i o středeční stávce lékařů, kterým prezident vzkázal, že měli počkat na nového ministra zdravotnictví. Mluvilo se i o chystané těžbě lithia a vzdělávání mentálně postižených dětí.

Na závěr setkání se prezident zapsal do pamětní knihy města a věnoval stuhu na městskou vlajku. Jako dar Zeman obdržel vzorek produkce z místního pivovaru, koláč z místní pekárny, publikaci o historii Horšovského Týna, keramiku i tričko se znakem města, které prý možná použije v létě při plavbě svým nafukovacím člunem na Vysočině.