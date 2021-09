Na víkendové oslavy 900 let od první písemné zmínce o městě dorazilo několik tisíc návštěvníků. | Foto: Blanka Triščová

V Bělé nad Radbuzou to o víkendu pořádně žilo. Vrcholily zde totiž oslavy 900 let od první písemné zmínky o městě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.