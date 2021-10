Čtenáři se mohou obrátit přímo na historičku nebo na redakci Domažlického deníku. Výzva platí také pro všechny, kteří sebe nebo někoho ze svého okolí na obrazovém materiálu poznají. „Jestliže máte další snímky ze svobodných voleb roku 1990 nebo i z jiného období, přineste je, prosím, do muzea. Oskenujeme je a originály vám samozřejmě zase vrátíme,“ požádala historička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.